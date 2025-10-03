Sciopero Landini | è legittimo impugneremo la delibera del garante

Roma, 3 ott. (askanews) - "Il nostro sciopero è ampiamente legittimo, stiamo garantendo i servizi minimi e deve essere chiaro che impugneremo la delibera della commissione di garanzia". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, arrivando in piazza Vittorio a Roma nella giornata dello sciopero generale a sostegno della Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero, Landini: è legittimo, impugneremo la delibera del garante

In questa notizia si parla di: sciopero - landini

Sciopero per Gaza, Landini: "Nella Striscia tentativo esplicito di cancellare i palestinesi"

Sciopero generale per Gaza, primo stop: la manifestazione a Messina guidata da Landini

Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini

Flotilla, sciopero generale a Roma: Schlein e Landini guidano il corteo https://ilfaroonline.it/2025/10/03/flotilla-sciopero-generale-a-roma-schlein-e-landini-guidano-il-corteo/619745/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Sciopero generale, bloccato il porto di Livorno. A Roma treni cancellati e ritardi. A Genova presidi e cortei. Landini: “Le piazze saranno strapiene” - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero, Landini: è legittimo, impugneremo la delibera del garante - "Il nostro sciopero è ampiamente legittimo, stiamo garantendo i servizi minimi e deve essere chiaro ... Lo riporta msn.com

Sciopero generale, Landini felice di bloccare l'Italia. Salvini: "Paghi lui" - Una giornata segnata da tensioni e divisioni profonde quella dello sciopero generale indetto dalla Cgil in solidarietà con la “Global ... Da iltempo.it