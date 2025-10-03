Sciopero illegittimo cosa rischiano lavoratori e sindacati | multe e sanzioni
Indetto da Cgil e Usb, lo sciopero generale del 3 ottobre non manca di creare polemiche, dividendo il Paese in favorevoli e contrari. Al di là delle opinioni in merito ai fatti di Gaza e alle azioni intraprese dalle istituzioni, è interessante capire le ultime novità riguardanti la valutazione di illegittimità del blocco totale, espressa dalla Commissione di garanzia sugli scioperi. Nonostante le fasce orarie di garanzia, i servizi pubblici essenziali sono ad alto rischio per tutta la giornata, con inevitabili difficoltà per i cittadini nello svolgere anche le attività più elementari o quelle più urgenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: sciopero - illegittimo
"Sciopero illegittimo", ma la protesta non si ferma: anche a Livorno blocchi, presidio e cortei. DIRETTA
Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga"
Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto. Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga". Il rischio precettazione
#Sciopero per #Gaza, scontro Salvini-Landini: “È illegittimo, lo paghi Landini” https://calabriadirettanews.com/2025/10/03/sciopero-per-gaza-scontro-salvini-landini-e-illegittimo-lo-paghi-landini/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
Matteo Salvini. . Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organiz - facebook.com Vai su Facebook
Cosa rischia chi partecipa a uno sciopero dichiarato illegittimo - Fino a 50mila euro per i sindacati, sanzioni lievi per (alcuni) lavoratori. huffingtonpost.it scrive
Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati - Il Garante ha dichiarato illegittimo lo sciopero del 3 ottobre per mancato preavviso. Scrive tgcom24.mediaset.it