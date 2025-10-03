sciopero illegittimo cosa rischia chi va in piazza

Chi è sceso in piazza nello sciopero generale per il blocco della Flotilla rischia sanzioni pecuniarie perché è mancato il preavviso dei 10 giorni: è molto chiara Paola Bellocchi, presidente della Commissione di Garanzia degli scioperi, che spiega per quale motivo l'agitazione di oggi pro-Gaza non rientra nelle tempistiche di quando si scende in piazza. Perché è illegittimo. Intervistata dal Corriere, Bellocchi spiega che l'illegittimità risiede nel mancato preavviso secondo i termini previsti dalla legge (come detto prima i 10 giorni). " Ma la Cgil ha richiamato il comma 7 dell’articolo 2 che prevede scioperi senza preavviso 'nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

