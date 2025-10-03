Sciopero illegittimo Cosa rischia chi va in piazza
Chi è sceso in piazza nello sciopero generale per il blocco della Flotilla rischia sanzioni pecuniarie perché è mancato il preavviso dei 10 giorni: è molto chiara Paola Bellocchi, presidente della Commissione di Garanzia degli scioperi, che spiega per quale motivo l'agitazione di oggi pro-Gaza non rientra nelle tempistiche di quando si scende in piazza. Perché è illegittimo. Intervistata dal Corriere, Bellocchi spiega che l'illegittimità risiede nel mancato preavviso secondo i termini previsti dalla legge (come detto prima i 10 giorni). " Ma la Cgil ha richiamato il comma 7 dell’articolo 2 che prevede scioperi senza preavviso 'nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sciopero - illegittimo
"Sciopero illegittimo", ma la protesta non si ferma: anche a Livorno blocchi, presidio e cortei. DIRETTA
Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga"
Per la Flotilla i sindacati sono pronti a bloccare tutto. Salvini: "Sciopero politico, se illegittimo chi blocca paga". Il rischio precettazione
Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati - Il Garante ha dichiarato illegittimo lo sciopero del 3 ottobre per mancato preavviso. Da tgcom24.mediaset.it
Sciopero «illegittimo», cosa rischiano i lavoratori? Quali sanzioni per i sindacati? Domande e risposte - Quando la Commissione di garanzia sugli scioperi ritiene che un'astensione dal lavoro sia illegittima per mancanza di preavviso, significa che non sono state rispettate le regole fissate ... ilmattino.it scrive