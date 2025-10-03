Sciopero il grande flop! I dati parlano chiaro

Si è fermata al 7% l’adesione complessiva allo sciopero dei dipendenti pubblici registrata alle ore 19 di oggi, secondo i dati diffusi dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Un dato che, secondo il ministro, potrebbe risultare anche inferiore una volta completato il bilancio finale della giornata. «È probabile che, guardando la serie storica dei precedenti scioperi, il dato finale della partecipazione risulti ancora più basso», ha dichiarato Zangrillo commentando la mobilitazione nazionale che ha coinvolto diverse categorie del settore pubblico. In alcuni comparti considerati cruciali per i servizi ai cittadini, come la sanità pubblica, l’adesione è stata ancora più contenuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sciopero, il grande flop! I dati parlano chiaro

In questa notizia si parla di: sciopero - grande

«Un terzo del tribunale si regge sul lavoro dei precari della giustizia»: grande adesione allo sciopero

Sciopero generale per Gaza e Flotilla, grande corteo anche a Ravenna - X Vai su X

Corriere della Sera. . Sciopero generale il 3 ottobre a favore della Flotilla indetto da Cgil e Usb: stop a trasporti, scuola, sanità. Organizzati 100 cortei nelle città italiane. Grande partecipazione a Milano, 30 mila persone in corteo. Tutte le immagini sul sito del - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero generale è un flop nella scuola e nella sanità - Tra il personale scolastico ha aderito alla mobilitazione solo il 7 per cento, tra quello sanitario solo l'1 per cento. Come scrive ilfoglio.it

Sciopero 3 ottobre Flotilla, un milione di manifestanti in 100 piazze con tanti studenti e prof ma per il Governo è stato un flop: sindacati replicano - Venerdì 3 ottobre si è tenuto lo sciopero generale, a sostegno dell’azione condotta dalle barche della Flotilla abbordate da Israele in acque internazionali. Riporta tecnicadellascuola.it