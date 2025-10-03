Sciopero generale un fiume di persone ha bloccato Roma | le immagini della giornata
(LaPresse) Trecentomila persone hanno invaso Roma paralizzando la città in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre. Una marea in movimento che da piazza dei Cinquecento si è diretta verso il ministero dei Trasporti per poi andare ad occupare prima la Tangenziale est e poi l’autostrada A24. Due arterie fondamentali che dal quadrante est hanno praticamente paralizzato la città in entrata e in uscita. Ore e ore di marcia che non hanno per nulla demotivato i manifestanti ma che al contrario crescevano ad ogni chilometro percorso. Tutto sotto gli occhi delle forze dell’ordine che nulla hanno potuto per arginare la volontà dei tanti e delle tante che hanno “voluto esserci per lanciare un segnare chiaro al governo ma soprattutto ad Israele: fermate il genocidio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
