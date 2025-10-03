Sciopero generale tensioni a Milano | lacrimogeni e lanci di pietre in tangenziale

Momenti di tensione a Milano dove una parte del corteo, in occasione dello sciopero generale per la Global Sumud Flotilla e la popolazione di Gaza, si è staccata da quello principale e si è diretta verso Cascina Gobba nel tentativo di entrare nell’area di servizio lungo la tangenziale Est. Le forze dell’ordine hanno risposto con il lancio di lacrimogeni e i manifestanti hanno tirato delle pietre contro gli agenti. Il corteo si è spezzato e un gruppo di ‘ casseur ‘ avanza mentre il resto del corteo è rimasto bloccato dietro i lacrimogeni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

