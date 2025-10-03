Sciopero generale tensione sulla tangenziale est di Milano | manifestanti lanciano bottiglie e petardi contro le forze dell’ordine – Video

Momenti di tensione sulla tangenziale est di Milano, chiusa in entrambi i sensi di marcia. Nel giorno dello sciopero nazionale in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale per occupare la tangenziale. Come si vede nel video, si sono verificati minuti di tensione con le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie e petardi. I carabinieri – in questo caso – hanno risposto coi fumogeni. Nessuno scontro fisico.

