Sciopero generale tensione a Napoli e Salerno | i cortei per Gaza diretti verso il porto – Video

Tensioni e scontri a Salerno e a Napoli in occasione della manifestazione in sostegno del popolo palestinese. Entrambi i cortei si sono diretti verso i porti cittadini per occupare le aree container e i moli e bloccare le attività. A Salerno le forze dell’ordine hanno respinto con diverse cariche e il lancio di un lacrimogeno i manifestanti mentre a Napoli il corteo ha sfondato il cordone della polizia accedendo prima nell’area di attracco delle navi commerciali e poi nella zona container. Nel capoluogo partenopeo sono circa 15mila i manifestanti scesi in piazza per esprimere solidarietà al popolo palestinese nel corteo organizzato da Cgil-Usb contro il genocidio a Gaza e lo stop della Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

