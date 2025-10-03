Sciopero generale | tafferugli in tangenziale a Milano incappucciati lanciano oggetti contro gli agenti

Poco dopo che la testa del corteo dei sindacati di base, in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre, è uscita dalla tangenziale Est a Milano, all’altezza di Lambrate, un gruppo di una decina di ragazzi incappucciati ha iniziato ad avanzare verso gli agenti schierati in tenuta antisommossa, invitando il il resto dello spezzone a continuare la propria marcia. Diversi manifestanti hanno tentato a lungo di arginarli, provando a convincerli a proseguire tranquillamente il corteo come concordato. In poco tempo però il gruppetto di travisati ha superato la barriera iniziando a correre verso polizia e carabinieri tirandogli pietre e bottiglie dando origine ai tafferugli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale: tafferugli in tangenziale a Milano, incappucciati lanciano oggetti contro gli agenti

