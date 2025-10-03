sciopero generale scontri davanti alla prefettura di torino con lancio di oggetti

(LaPresse) Tensione in serata a Torino, davanti alla Prefettura in piazza Castello, dove un gruppo di manifestanti pro-Palestina si è staccato dal corteo e ha ingaggiato uno scontro diretto con le forze dell’ordine. Lanciati bottiglie, sedie, cubetti di porfido e persino una trave di legno contro le camionette della polizia. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Diversi partecipanti avevano il volto coperto e si erano muniti di oggetti raccolti per strada, tra cui cassonetti divelti e bastoni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

