Sciopero generale scontri a Torino durante corteo pro Gaza vicino a Porta Susa
Tensione a Torino durante il corteo serale a sostegno di Gaza. I manifestanti hanno tentato di raggiungere la stazione di Porta Susa, trovando però il blocco delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Dopo alcuni lanci di bottiglie e carrelli incendiari, la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti per disperdere il gruppo. Gli scontri si sono spostati nei pressi di piazza XVIII Dicembre e via Cernaia, dove la situazione resta tesa.
