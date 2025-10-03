sciopero generale scontri a torino durante corteo pro gaza vicino a porta susa

Tensione a Torino durante il corteo serale a sostegno di Gaza. I manifestanti hanno tentato di raggiungere la stazione di Porta Susa, trovando però il blocco delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Dopo alcuni lanci di bottiglie e carrelli incendiari, la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti per disperdere il gruppo. Gli scontri si sono spostati nei pressi di piazza XVIII Dicembre e via Cernaia, dove la situazione resta tesa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

