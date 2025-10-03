Sciopero generale Rai | ecco i programmi sospesi venerdì 3 ottobre 2025

Tivvusia.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre 2025, alcuni programmi Rai subiscono variazioni a causa dello sciopero indetto dalla CGIL, in difesa dell’azione della Global Sumud Flotilla a sostegno della popolazione di Gaza. All’iniziativa aderiscono anche i giornalisti. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

sciopero generale rai ecco i programmi sospesi venerd236 3 ottobre 2025

© Tivvusia.com - Sciopero generale Rai: ecco i programmi sospesi venerdì 3 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale rai programmiOre 14 tra i programmi Rai saltati per lo sciopero generale, Milo Infante: “Studio vuoto, impossibile andare in onda” - Tutta Italia sta scioperando per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla e per chiedere la fine del genocidio a Gaza ... Si legge su fanpage.it

sciopero generale rai programmiSciopero generale, i programmi che saltano in Rai - Sciopero generale del 3 ottobre 2025 in difesa della Flotilla per Gaza. Lo riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Rai Programmi