Sciopero generale Rai | ecco i programmi sospesi venerdì 3 ottobre 2025
Venerdì 3 ottobre 2025, alcuni programmi Rai subiscono variazioni a causa dello sciopero indetto dalla CGIL, in difesa dell'azione della Global Sumud Flotilla a sostegno della popolazione di Gaza. All'iniziativa aderiscono anche i giornalisti.
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli
Ore 14 tra i programmi Rai saltati per lo sciopero generale, Milo Infante: "Studio vuoto, impossibile andare in onda" - Tutta Italia sta scioperando per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla e per chiedere la fine del genocidio a Gaza
Sciopero generale del 3 ottobre 2025 in difesa della Flotilla per Gaza.