Sciopero generale portavoce Flotilla | Orgogliosa di essere italiana Parole Tajani? Esterrefatti
“Questa è la mia Italia. Oggi sono proprio orgogliosa di essere italiana e ringrazio i sindacati, le piazze, tutte e tutti, le persone di questo movimento. Ce ne sono centinaia che hanno fatto un lavoro incredibile, l’equipaggio di terra si è mosso con le modalità giuste, con i toni giusti, e siamo qui oggi. E’ una giornata direi storica”. Lo ha detto la portavoce di Global Flotilla Italia, Maria Elena Delia stamani in piazza a Roma alla manifestazione in occasione dello sciopero generale indetto proprio a sostegno della missione umanitaria verso Gaza, fermata da Israele. “Da quello che ci dice la Farnesina”, i parlamentari arrestati “stanno tutti bene”, “solo che le pratiche per l’espulsione saranno un po’ lente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale, decine di migliaia in piazza in tutta Italia. Salvini: "E' illegittimo, possibili pesanti sanzioni". Landini: "Minaccia la gente perbene. Mai visto" - "Ieri sera al termine del flash mob Cento ospedali per Gaza, un nostro collega medico dell'ospedale Spallanzani di Roma ha subito una grave aggressione.
Sciopero generale per la Flottilla e Gaza. Italia bloccata. Disagi in porti, treni e mezzi - Proteste in tutto il mondo per Flotilla e Gaza