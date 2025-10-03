Sciopero generale portavoce Flotilla | Orgogliosa di essere italiana Parole Tajani? Esterrefatti

“Questa è la mia Italia. Oggi sono proprio orgogliosa di essere italiana e ringrazio i sindacati, le piazze, tutte e tutti, le persone di questo movimento. Ce ne sono centinaia che hanno fatto un lavoro incredibile, l’equipaggio di terra si è mosso con le modalità giuste, con i toni giusti, e siamo qui oggi. E’ una giornata direi storica”. Lo ha detto la portavoce di Global Flotilla Italia, Maria Elena Delia stamani in piazza a Roma alla manifestazione in occasione dello sciopero generale indetto proprio a sostegno della missione umanitaria verso Gaza, fermata da Israele. “Da quello che ci dice la Farnesina”, i parlamentari arrestati “stanno tutti bene”, “solo che le pratiche per l’espulsione saranno un po’ lente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

