Sciopero generale piazze piene anche a Varese | il corteo in difesa della Flotilla attraversa la città – Video

Piazza Montegrappa, a Varese, si è riempita a partire dalle 10 per il corteo in occasione della giornata di sciopero generale in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Migliaia di persone hanno attraversato la città, sfilando verso la Prefettura. Dopo l’incontro col prefetto, è stato indetto un punto stampa con la segretaria generale Cgil Varese, Stefania Filetti. La manifestazione arriva all’indomani dei cortei spontanei nati non solo nel capoluogo, ma anche in provincia, da Busto Arsizio a Saronno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

