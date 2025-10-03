Sciopero generale per Palestina e Flotilla la Cgil | Ventimila persone nelle piazze pugliesi

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza questa mattina a Bari e in altri Comuni della Puglia per partecipare ai cortei indetti da Usb e Cgil in solidarietà della Palestina e dei membri della Global Sumud Flotilla. I partecipanti alla mobilitazione nelle strade pugliesi sarebbero stati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X

Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, un milione in piazza per Gaza. Bloccati treni e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Si legge su editorialedomani.it

Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. iltempo.it scrive