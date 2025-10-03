Sciopero generale per Palestina e Flotilla disagi nei trasporti a Bari

Giornata difficile per viaggiatori e pendolari: anche a Bari, lo sciopero generale organizzato da Usb a cui ha aderito anche la Cgil, sta incidendo sul settore trasporti.Nell'aeroporto di Bari, al momento, la situazione sembra sotto controllo con la cancellazione di un volo in partenza e di uno. 🔗 Leggi su Baritoday.it