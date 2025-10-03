Sciopero generale per Palestina e Flotilla disagi nei trasporti a Bari

Giornata difficile per viaggiatori e pendolari: anche a Bari, lo sciopero generale organizzato da Usb a cui ha aderito anche la Cgil, sta incidendo sul settore trasporti.Nell'aeroporto di Bari, al momento, la situazione sembra sotto controllo con la cancellazione di un volo in partenza e di uno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale palestina flotillaFlotilla, Meloni contro lo sciopero: “Nulla per Gaza, solo disagi per gli italiani”. Ciriani: “Ci porterà voti in più” - “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”. Segnala ilfattoquotidiano.it

sciopero generale palestina flotillaFlotilla, dilaga la protesta in tutta Italia. “A Roma siamo in 50mila”. Torino, Pro Pal devastano le Ogr. Lite governo-sindacati sullo sciopero - Landini conferma la protesta, Meloni attacca i sindacati. Da quotidiano.net

