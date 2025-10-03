Sciopero generale per la Palestina Morrone Lega | La Cgil è ormai un partito politico fortemente ideologizzato
Cgil e Usb hanno indetto uno sciopero generale legato alla vicenda della flotilla verso Gaza. L’astensione dal lavoro coinvolge trasporti, scuola, sanità e porti, con manifestazioni in decine di città. Cortei e sit-in hanno già causato disagi, mentre la mobilitazione è accompagnata da forti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
“Sciopero per la flotilla? Solo in Italia”, duro attacco del leghista Morrone - Jacopo Morrone, uomo di punta della Lega Nord Romagna, punta il dito sullo sciopero di oggi (venerdì 3 ottobre). Secondo altarimini.it
Sciopero generale, a Napoli partito il corteo per la Palestina: circa 20mila in piazza - Sono circa 20mila i manifestanti che stanno sfilando in corteo, per le strade di Napoli, in occasione dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali ... Segnala lapresse.it