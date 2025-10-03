Sciopero generale per la Palestina | in migliaia in corteo VIDEO

Migliaia di persone stanno partecipando allo sciopero generale indetto da sindacati Usb e Cgil (a cui si aggiungono Cub e Cobas) che già nei giorni scorsi avevano minacciato di bloccare il Paese nel caso in cui le autorità israeliane avessero fermato la Flotilla.Le manifestazioni si stanno.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Migliaia di persone a Ravenna il 3 ottobre 2025 al corteo dello sciopero generale per Gaza e la Sumud Flotilla organizzato da Cgil e Usb

Verona in piazza per la Palestine e la Global Sumud Flotilla: sciopero e corteo, in migliaia manifestano per le strade della città.