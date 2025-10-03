Sciopero generale per la Palestina | in migliaia in corteo VIDEO

Migliaia di persone stanno partecipando allo sciopero generale indetto da sindacati Usb e Cgil (a cui si aggiungono Cub e Cobas) che già nei giorni scorsi avevano minacciato di bloccare il Paese nel caso in cui le autorità israeliane avessero fermato la Flotilla.Le manifestazioni si stanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale palestina migliaiaSciopero per Gaza e Flotilla: migliaia di persone al corteo dal centro alla darsena - Migliaia di persone a Ravenna il 3 ottobre 2025 al corteo dello sciopero generale per Gaza e la Sumud Flotilla organizzato da Cgil e Usb ... ravennaedintorni.it scrive

sciopero generale palestina migliaiaVerona per Gaza e per la Flotilla: in migliaia al corteo cittadino, aule occupate all’università - Verona in piazza per la Palestine e la Global Sumud Flotilla: sciopero e corteo, in migliaia manifestano per le strade della città. Lo riporta veronaoggi.it

