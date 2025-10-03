Sciopero generale per la Palestina | in 50mila in piazza a Firenze VIDEO - FOTO

Erano anni che a Firenze non si vedeva una manifestazione di questa portata. Decine di migliaia le persone in piazza, secondo gli organizzatori - Cgil e Usb - almeno 50mila, per chiedere lo stop al genocidio e al massacro del popolo palestinese da parte di Israele. Uno sciopero generale scattato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

