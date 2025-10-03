ABBONATI A DAYITALIANEWS Mobilitazioni in solidarietà alla Palestina. Oggi, 3 ottobre, i sindacati di base e la Cgil hanno proclamato uno sciopero generale in sostegno alla Flotilla, nonostante il garante lo abbia giudicato illegittimo per mancato preavviso. Le proteste hanno assunto forme diverse in molte città, con blocchi stradali, presidi e cortei. Il leader della Lega Matteo Salvini ha ammonito: “Prevalga il buon senso o reagiremo”, mentre la premier Giorgia Meloni ha dichiarato: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”. Intanto, in Israele sono iniziate le visite consolari ai 40 italiani fermati a bordo della Flotilla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sciopero generale per la Flottilla: città bloccate e tensioni in tutta Italia