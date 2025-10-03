Sciopero generale per la Flotilla oggi a Bologna attesi in migliaia per il corteo | la diretta

Bologna, 3 ottobre 2025 – Il corteo della Cgil, preannunciato. E poi quelli di Usb, dei collettivi e degli studenti medi, delle associazioni e delle realtà sociali e politiche cittadine. Anche oggi 3 ottobre Bologna si ferma, per il secondo sciopero generale indetto in dieci giorni a sostegno della Global Sumud Flotilla. Ieri sono state diverse le ore di guerriglia tra bombe carta e lacrimogeni, fino a tarda notte, nella zona della stazione di Bologna, che si è scatenata a partire dal pomeriggio. La zona della stazione è stata devastata, incendiata la Fiera del libro tra via Indipendenza e piazza XX settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero generale per la Flotilla oggi a Bologna, attesi in migliaia per il corteo: la diretta

