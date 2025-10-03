Sciopero generale per la Flotilla cortei in 100 città e disordini Scontro sulle cifre la Cgil | Due milioni in piazza Il governo | no massimo 500mila

Roma – Due milioni di persone in 100 città italiane, almeno secondo le stime della Cgil (per il Viminale sarebbero 4-500mila): lo sciopero generale per Gaza e la Flotilla organizzato dai sindacati ha visto le piazze strapiene, come previsto da Maurizio Landini, ma anche scontri e blocchi di stazioni e tangenziali, oltre a disagi per i trasporti. Protesters march calling for the release of the Global Sumud Flotilla (GSF), after its ships were intercepted by the Israeli forces, on the day of a general strike in Rome, Italy, 03 October 2025. Israel's interception of the flotilla, which was carrying pro-Palestinian activists and aid supplies to the Gaza Strip, and the detention of all those on board its vessels, has sparked international condemnation and protests. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero generale per la Flotilla, cortei in 100 città e disordini. Scontro sulle cifre, la Cgil: “Due milioni in piazza”. Il governo: no, massimo 500mila

