Sciopero generale per la Flotilla | alcune considerazioni controvento e la dimostrazione che si sarebbe potuto fermare il Green pass
Alcune considerazioni telegrafiche e controvento sullo sciopero odierno Ci sia consentito svolgere qualche telegrafica considerazione controvento sullo sciopero indetto per oggi 3 ottobre a sostegno di Flotilla e del popolo di Gaza, reso oggetto di un vile massacro genocidario da parte del cr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
PODCAST | Meloni attacca Flotilla, scontro sullo sciopero generale. Proteste pro Pal nelle principali città italiane. #ANSA - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Flotilla, domani sciopero generale Cgil e Usb confermato: "Nessun rischio sanzioni per lavoratori" - Il segretario Cgil Landini: "Il nostro sciopero pienamente legittimo, impugniamo delibera" ... Come scrive msn.com
Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze - Si preannuncia un weekend di fuoco nel segno dello slogan "Blocchiamo tutto", dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane, con lo sciopero generale di venerdì ed il corteo ... Segnala ansa.it