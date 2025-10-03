Sciopero generale per Gaza Usb e Orsa | Blocchiamo tutto appuntamento al porto di Gioia Tauro

"L’aggressione in mare aperto alla Global Sumud Flotilla da parte dello Stato di Israele rappresenta un atto di guerra contro l’umanità e contro il diritto internazionale. Una missione civile, composta da lavoratori, volontari, rappresentanti di movimenti e società civile, impegnata a portare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale, presidio ad Amazon a Brandizzo. Cortei in partenza a Torino - Giornata di mobilitazione in tutto il Piemonte in solidarietà con la Flotilla per Gaza e la popolazione palestinese

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo».