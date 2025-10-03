Sciopero generale per Gaza scontro tra Salvini e Landini Il ministro | Lo paghi lui

(Adnkronos) – “Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato tale non essendo stato dichiarato con 10 giorni di anticipo. Chi oggi sciopera rischia sanzioni personali”, individui e sindacati. “Come Lega lo chiediamo a chi sciopera illegalmente, perché oggi sono lasciati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ministro: “Lo paghi lui”

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero 3 ottobre, la diretta. A Roma e Milano partiti i cortei per Gaza: cori per la Flotilla e Bella Ciao. Scontro Landini-Salvini - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato ... Lo riporta leggo.it

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Segnala editorialedomani.it