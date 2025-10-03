Sciopero generale per Gaza piazze piene in tutta Italia I cortei bloccano treni autostrade e aeroporti Tensioni con la polizia – La diretta

Il giorno dello sciopero generale è arrivato. Oggi, venerdì 3 ottobre, tutte le principali città italiane saranno invase dalle proteste a sostegno della popolazione di Gaza e dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionale quando si trovava a poche decine di miglia nautica dalle coste dell'enclave palestinese. L'agitazione – ritenuta illegittima dal Garante ma confermata dai sindacati – è stata proclamata dalla Cgil e dalle sigle sindacali di base e si preannuncia come una delle più partecipate degli ultimi anni. Si temono per questo disagi e disservizi diffusi.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F

Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Secondo editorialedomani.it

Oltre 15 mila persone in Calabria per lo sciopero generale a sostegno di Gaza e della Flotilla - Il segretario regionale della CGIL, Gianfranco Trotta , presente alla manifestazione di Cosenza, ha sottolineato l'ampia adesione allo sciopero: “L'adesione è stata alta sia nel settore privato sia in ... Lo riporta reggiotv.it