Sciopero generale per Gaza oltre 2 milioni in piazza | cortei fiume a Roma e Milano

“Il weekend lungo inizia sempre con una coda in Tangenziale.”. Era una delle battute che circolavano ieri tra i 1 00mila scesi in piazza a Milano per lo sciopero generale indetto da Cgil, Usb, Cub e Sgb contro l’assalto dell’esercito israeliano alla Flotilla e per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza. Un intero Paese sceso in piazza – alle oltre 100 manifestazioni hanno partecipato oltre 2 milioni di persone, calcola la Cgil – non solo a Milano, ma anche a Roma, dove i partecipanti sono stati oltre 300mila, 100mila a Firenze e Bologna, 70mila a Torino, 50mila a Napoli, 40mila a Genova ecc. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero generale per Gaza, oltre 2 milioni in piazza: cortei fiume a Roma e Milano

"Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, sapremo come comportarci". Lo ha detto il ministro Salvini parlando dello sciopero generale di oggi.

Una marea a Firenze per #Gaza nel giorno dello sciopero generale Cgil

Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo».

Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino.