Sciopero generale per Gaza oltre 100 manifestazioni in tutta Italia

In piazza decine di migliaia di persone per lo sciopero indetto da Cgil e Usb, illegittimo secondo il Garante.«Giù le mani dal diritto allo sciopero, molto grave l'attacco arrivato ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni e anche le minacce di precettazione» ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo».

Trento, in migliaia al corteo dello sciopero generale per Gaza - Vasta adesione all'iniziativa indetta da Cgil, Usb, Cub e Sgb in solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane.