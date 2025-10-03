Sciopero generale per Gaza oltre 100 manifestazioni in tutta Italia Landini | La Flotilla ha rotto il muro

In piazza decine di migliaia di persone per lo sciopero indetto da Cgil e Usb, illegittimo secondo il Garante.«Giù le mani dal diritto allo sciopero, molto grave l'attacco arrivato ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni e anche le minacce di precettazione» ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sciopero generale per Gaza, oltre 100 manifestazioni in tutta Italia. Landini: «La Flotilla ha rotto il muro»

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c'è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti

Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - Venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati.

Sciopero generale per la Flottilla e Gaza. Italia bloccata. Disagi in porti, treni e mezzi - Proteste in tutto il mondo per Flotilla e Gaza