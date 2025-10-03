Sciopero generale per Gaza migliaia in piazza Scontro Landini-Salvini | Minaccia chi esercita un diritto – da Cgil guerra politica

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi in circa cento città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e altre sigle sindacali di base contro il riarmo e in solidarietà con Gaza. Una mobilitazione nazionale che ha paralizzato trasporti, scuola e sanità, nonostante la commissione di garanzia abbia dichiarato illegittima l’astensione dal lavoro per mancato preavviso. Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha annunciato ricorso e attaccato duramente il ministro Salvini, accusandolo di “minacciare cittadini che esercitano un diritto costituzionale”. Le proteste si sono svolte prevalentemente in modo ordinato da Nord a Sud, anche se non sono mancati episodi di tensione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sciopero generale per Gaza, migliaia in piazza. Scontro Landini-Salvini: “Minaccia chi esercita un diritto” – “da Cgil guerra politica”

