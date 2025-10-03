Sciopero generale per Gaza migliaia in corteo a Roma In piazza anche gli studenti

AGI - E' partito da Piazza Vittorio il corteo per lo sciopero generale indetto per portare solidarietà alla Global Sumud Flotilla bloccata dalle navi di Israele in acque internazionali di fronte a Gaza. Decine di migliaia i partecipanti in marcia lungo Via Emanuele Filiberto, presenti il segretario della CGIL Maurizio Landini, la portavoce del ' Global Movement to Gaza ' Maria Elena Delia, la segretaria del Pd Elly Schlein e i leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il corteo non ha puntato direttamente come previsto, verso Piazza dei Cinquecento, ma si è ricongiunto con quelli delle scuole all'altezza del Colosseo per poi dirigersi verso la Stazione Termini. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sciopero generale per Gaza, migliaia in corteo a Roma. In piazza anche gli studenti

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, a Rimini sfilano in migliaia - In migliaia sfilano per il centro di Rimini nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla CGIL dopo il blocco della Flotilla. Scrive chiamamicitta.it

Sciopero generale per la Flottilla e Gaza. Italia bloccata. Disagi in porti, treni e mezzi - Proteste in tutto il mondo per Flotilla e Gaza ... Riporta secondopianonews.it