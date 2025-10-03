Sciopero generale per Gaza | Dalla parte giusta della Storia

A poche ore dalla partecipatissima fiaccolata di sostegno alla popolazione di Gaza, una posizione chiara è stata espressa nel corso del sit-in di protesta organizzato dalla Cgil a Sondrio. Circa 400 persone hanno partecipato allo sciopero generale proclamato per venerdì 3 ottobre, dopo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale, un milione in piazza per Gaza. Bloccati treni e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Secondo editorialedomani.it

Flotilla, lo sciopero generale oggi in diretta: manifestazioni e cortei in tutta Italia, stop a treni e aerei - Le ultime notizie sullo sciopero generale di oggi, 3 ottobre, contro l’abbordaggio della Flotilla diretta a Gaza e gli aggiornamenti sul genocidio in ... Riporta fanpage.it