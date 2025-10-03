Sciopero generale per Gaza come i social hanno veicolato emozioni collettive | I giornali hanno dimostrato il loro ruolo essenziale

Lo sciopero generale di oggi 3 ottobre 2025 è il risultato di una serie di mobilitazioni favorite da giornali e social media: l'analisi dell'esperta di comunicazione digitale. " Si è creato un esempio concreto di ciò che il sociologo Derrick de Kerckhove definisce 'sistema limbico'. Attraverso la rete, si riesce a catturare l'attenzione, e i concetti a trasferirsi e a diffondersi". Così Maria Pia Rossignaud su quanto sta avvenendo in queste ore in Italia dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per lo sciopero generale di oggi 3 ottobre 2025 per la mobilitazione pro Palestina e in segno di solidarietà agli attivisti della Global sumud flotilla, la missione umanitaria bloccata da Israele e poche miglia nautiche dalla Striscia di Gaza.

