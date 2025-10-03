Sciopero generale per Gaza a Roma venerdì 3 ottobre | niente metro bus e treni Tutti gli orari

Sciopero generale a Roma, a rischio anche i mezzi di trasporto locale. Oltre ai treni, possibili disagi su bus, tram, metro e Cotral: le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw - X Vai su X

Sciopero generale per Gaza a Roma venerdì 3 ottobre: niente metro, bus e treni. Tutti gli orari - Diversamente nella nottata di domani, fra venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, quelle stesse linee attive la notte precedente, con le corse diurne oltre le 24, comprese le corse del servizio sostitutivo ... Riporta fanpage.it

Da oggi a Roma tre giorni di mobilitazione per Gaza e la Flotilla fra scioperi e cortei - Dopo il corteo di mercoledì 1 ottobre, a Roma saranno altri tre giorni di mobilitazione per Gaza e per la Global Sumud Flotilla ... Si legge su fanpage.it