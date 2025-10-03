Sciopero generale per Gaza a Livorno in 15mila hanno invaso le strade Salvetti | Orgoglioso di voi VIDEO
A Livorno la giornata di oggi non è stata come le altre. Lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb in solidarietà con la Palestina e all’indomani dell’attacco alla Flotilla da parte della marina israeliana ha visto scendere in strada circa 15mila persone, trasformando la città in uno dei centri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Riporta milanofinanza.it
Fuochi in strada, varchi sbarrati. Blocco al porto di Livorno, i sindacati scioperano per Gaza. Cosa accade - I sindacati di base hanno iniziato la loro mobilitazione alle prime luci dell’alba. lanazione.it scrive