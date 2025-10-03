Sciopero generale oggi venerdì 3 ottobre 2025 le ultime notizie | cento cortei in tutta Italia Landini | Fieri delle piazze piene Salvini | Paghi lui | DIRETTA
Nonostante sia stato definito illeggittimo dal Garante per mancato preavviso, l’Italia si ferma per lo sciopero generale indetto per oggi, venerdì 3 ottobre 2025, dalla Cgil e Usb. La mobilitazione, a favore della Flotilla e della popolazione palestinese, è stata proclamata in seguito “all’aggressione armata, avvenuta il 1° ottobre 2025, contro navi civili che trasportavano cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema: un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza dei lavoratori e dei volontari imbarcati”. Si fermano scuola, sanità e trasporti pubblici con cento cortei previsti nelle piazze di tutta Italia. 🔗 Leggi su Tpi.it
