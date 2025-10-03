Sciopero generale oggi per Gaza e la Flotilla il corteo a Milano | la diretta

Milano, 3 ottobre 2025 – La parola d’ordine, anche oggi dopo il corteo spontaneo di mercoledì sera e quello di ieri, è “Blocchiamo tutto”. Contro l’abbordaggio da parte di Israele della Global Sumud Flotilla e soprattutto contro il genocidio a Gaza. L’appuntamento è per la manifestazione dei sindacati nel giorno dello sciopero generale, che farà da prologo all’iniziativa nazionale pro Palestina in programma domani pomeriggio a Roma. Il concentramento è previsto per le 9 a Porta Venezia per il corteo della Cgil e dei sindacati di base Cub e Usb, al quale aderiranno collettivi studenteschi, centri sociali e altre realtà antagoniste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero generale oggi per Gaza e la Flotilla, il corteo a Milano: la diretta

