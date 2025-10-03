Sciopero generale oggi | manifestazioni in tutta Italia La diretta della giornata
Roma, 3 ottobre 2025 – Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. "Prevalga il buon senso o reagiremo", avverte Salvini. "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme", punge la Meloni. Le proteste pro-Pal bloccano strade e città. Devastate a Torino la Ogr, sede di una serie di incontri previsti da oggi con la Von der Leyen. La diretta video. Le dirette di Quotidiano Nazionale (3) Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/sciopero-generale-la-nota-dellusigrai-5805fb1d-22c6-4354-adac-5062216d2ff3.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_sciopero-generale-la-nota-dellusigrai.&wt… Sciopero generale, l'adesione dell'Usigrai e l - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. Lo riporta tg24.sky.it
Sciopero generale 3 ottobre 2025, manifestazioni in tutta Italia per Gaza e Flotilla – La diretta - Migliaia di persone sono attese oggi, venerdì 3 ottobre, nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, in occasione dello sciopero generale. msn.com scrive