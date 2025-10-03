Sciopero generale oggi 3 ottobre Italia si ferma | oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza

(Adnkronos) – Sciopero generale oggi venerdì 3 ottobre in Italia. Dai trasporti locali con bus e metro ai treni, dalla scuola alla sanità. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo l'intera giornata è caratterizzata dalla protesta annunciata dalla Cgil "in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Sciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo - facebook.com Vai su Facebook

Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X

Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma: oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza - 30 in piazza Vittorio e arrivo in piazza dei Cinquecento, parteciperà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. adnkronos.com scrive

Sciopero generale di oggi è illegittimo, Salvini: "Sanzioni ridicole" - Salvini: 'Ho portato in cdm la proposta di aggiornare al 2025 queste regole e sanzioni perché chi sbaglia paga' ... Da adnkronos.com