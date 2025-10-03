Sciopero generale oggi 3 ottobre chi si ferma | orari e fasce di garanzia Stop a bus metro treni e aerei
Oggi - 3 ottobre - lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. «Prevalga il buon.
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza
Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw
‘Blocchiamo tutto’, la Toscana si prepara allo sciopero generale di oggi. Servizi e trasporti a rischio - Dopo l’abbordaggio israeliano alle barche della Flotilla, sindacati in piazza. Riporta lanazione.it
Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news.