Sciopero generale Napoli in tilt | cancellazioni e ritardi per treni stop alla Linea 1 e disagi su bus e tram

Giornata complicata per pendolari e cittadini a causa dello sciopero generale: stop e ritardi a treni, metro, bus e tram, manifestazioni in piazza Garibaldi e piazza Matteotti per lo sciopero generale di Cgil e Usb. Mattinata difficile per la mobilità a Napoli e in tutta la Campania a causa dello sciopero generale indetto da Cgil.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Flotilla, tutto sullo sciopero generale di oggi tra cortei, tensioni e piazze piene - Lo sciopero generale oggi, legato alla Flotilla, attraversa Roma, Milano e Napoli: cortei affollati, trasporti rallentati e manifestazioni segnano un fine settimana di proteste e tensioni politiche. Lo riporta notizie.it

Oggi sciopero Cgil e Usb per la Flotilla: “A Napoli saremo tantissimi, basta massacri” - Corteo con studenti e lavoratori da piazza Mancini alle 9,30. Da napoli.repubblica.it