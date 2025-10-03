Sciopero generale migliaia di persone in corteo a Ferrara | Palestina libera – Video
Anche a Ferrara sono scese in strada migliaia di persone per lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla. Il corteo è partito alle 9 dalla stazione verso la Prefettura, l’arrivo è previsto in piazza della Cattedrale. A indire lo sciopero la Cgil e l’Usb. Ieri sera, al corteo spontaneo, si è verificata una contestazione all’assessora Francesca Savini, che era intenta a registrare un video del flash mob. “Vergogna, vergogna” le parole al suo indirizzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, migliaia di persone per corteo a Palermo - Già diverse migliaia di persone sono radunate davanti alla stazione centrale di Palermo per partecipare al corteo per lo sciopero generale, organizzato dalla Cgil, Usb e SiCobas, in solidarietà col po ... Lo riporta ansa.it
Trento, in migliaia al corteo dello sciopero generale per Gaza - Vasta adesione all'iniziativa indetta da Cgil, Usb, Cub e Sgb in solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Come scrive giornaletrentino.it