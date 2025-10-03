Sciopero generale Matteo Salvini | Lo organizza Landini? Lo paghi lui

A "Mattino Cinque" il ministro dei Trasporti: "La Commissione tecnica di garanzia ha dichiarato lo sciopero di oggi illegittimo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale, Matteo Salvini: "Lo organizza Landini? Lo paghi lui"

PODCAST | Meloni attacca Flotilla, scontro sullo sciopero generale. Proteste pro Pal nelle principali città italiane. #ANSA

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza

Sciopero generale, Salvini attacca: lo paghi Landini. La replica del leader Cgil - Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Mattino5, ribadendo la posizione del governo e attaccando duramente i promotori della protesta. Secondo msn.com

Salvini “Lo sciopero è illegittimo, sanzioni proporzionate ai danni” - "Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perchè non lo vuole Salvini ma perchè la commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato ill ... Secondo italpress.com