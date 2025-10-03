Sciopero generale Ma garantiremo i servizi essenziali

In difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. La Cigl Ticino Olona aderisce allo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di oggi, con presidio in San Magno a partire dalle 10. Mario Principe, segretario generale, spiega la motivazione: "L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sciopero generale. Ma garantiremo i servizi essenziali"

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw - X Vai su X

"Sciopero generale. Ma garantiremo i servizi essenziali" - In difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. Da ilgiorno.it

Sciopero per Gaza, Maurizio Landini contro Matteo Salvini: "È legittimo, se fa la precettazione è lui ad andare contro la legge" - Maurizio Landini (segretario generale Cgil) contro Matteo Salvini (Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture): "Il nostro sciopero è legittimo e rispetta la legge, noi garantiremo i servizi minimi ... Lo riporta la7.it