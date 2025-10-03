Sciopero generale le voci dei 50mila che hanno paralizzato Napoli |VIDEO

Quando la testa del corteo per lo sciopero generale ha raggiunto il varco Immacolatella del porto di Napoli c'era chi giurava che la coda fosse ancora in piazza Garibaldi. Un fiume di persone, forse oltre le 50mila, ha invaso le strade di Napoli per manifestare solidarietà al popola palestinese e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X

Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli

Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Da ansa.it

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila”. Bloccate tangenziali, stazioni e porti - Già diverse migliaia di persone sono radunate davanti alla stazione centrale di Palermo per partecipare al corteo per lo sciopero generale, organizzato dalla Cgil, Usb e SiCobas, in solidarietà col ... Scrive ilfattoquotidiano.it