Sciopero generale Landini | Meloni? Un livello così basso per me impensabile sta coprendo i crimini di Netanyahu

“Ci sono piazze piene in tutta Italia, un livello di adesione allo sciopero inaspettato. Queste persone stanno rendendo onore al nostro Paese, perché dicono no al genocidio e al riarmo. Il ruolo del governo è venuto a mancare di fronte al genocidio di Netanyhau. Perché Israele deve arrestare delle persone in acque internazionali, quale sarebbe il reato? Il governo lo sta coprendo “. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landin i, poco prima del via del corteo della Cgil a Roma nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza e la Flotilla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

