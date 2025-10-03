Sciopero generale Landini | Meloni? Un livello così basso per me impensabile sta coprendo i crimini di Netanyahu

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci sono piazze piene in tutta Italia, un livello di adesione allo sciopero inaspettato. Queste persone stanno rendendo onore al nostro Paese, perché dicono no al genocidio e al riarmo. Il ruolo del governo è venuto a mancare di fronte al genocidio di Netanyhau. Perché Israele deve arrestare delle persone in acque internazionali, quale sarebbe il reato? Il governo lo sta coprendo “. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landin i, poco prima del via del corteo della Cgil a Roma nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza e la Flotilla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sciopero generale landini meloni un livello cos236 basso per me impensabile sta coprendo i crimini di netanyahu

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, Landini: “Meloni? Un livello così basso per me impensabile, sta coprendo i crimini di Netanyahu”

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale landini meloniVIDEO | Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” - Venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati. Segnala dire.it

sciopero generale landini meloniSciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Landini Meloni