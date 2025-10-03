Sciopero generale la partenza del corteo da Roma Landini in testa con la scritta stop al genocidio siamo tutti Flotilla – Video

È partito a Roma il corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla, in occasione della giornata di sciopero generale. In testa ai manifestanti c’è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che regge uno striscione con la scritta: “Stop al genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla”. Attese decine di migliaia di persone in piazza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, la partenza del corteo da Roma. Landini in testa con la scritta “stop al genocidio, siamo tutti Flotilla” – Video

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza

Sciopero generale, presidio ad Amazon a Brandizzo. Cortei in partenza a Torino - Giornata di mobilitazione in tutto il Piemonte in solidarietà con la Flotilla per Gaza e la popolazione palestinese ... Secondo rainews.it

Sciopero, corteo Cgil e Usb a Taranto 'Palestina libera' - E' la frase che campeggia sullo striscione che apre il corteo che sta attraversando le vie del centro di Taranto nel giorno ... Si legge su ansa.it