Sciopero generale la manifestazione per la Palestina ad Arezzo | centinaia in strada

Studenti, lavoratori, pensionati, famiglie: Arezzo questa mattina è scesa in strada, con striscioni e bandiere per la Palestina, per chiedere la fine del genocidio a Gaza e per dare supporto all'azione umanitaria della Global Sumud Flottilla. Un serpentone di manifestanti è partito da piazza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it