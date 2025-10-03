Sciopero generale la manifestazione per la Palestina ad Arezzo | centinaia in strada

Arezzonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Studenti, lavoratori, pensionati, famiglie: Arezzo questa mattina è scesa in strada, con striscioni e bandiere per la Palestina, per chiedere la fine del genocidio a Gaza e per dare supporto all'azione umanitaria della Global Sumud Flottilla. Un serpentone di manifestanti è partito da piazza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale del 3 ottobre, Napoli in piazza: “Palestina Libera, Stop al Genocidio” - Già 35mila persone in piazza a Napoli per il sostegno al popolo palestinese: tantissimi gli studenti e i lavoratori che si sono uniti allo sciopero generale ... Scrive fanpage.it

sciopero generale manifestazione palestinaVIDEO | “Palestina libera”: la manifestazione a Latina nel giorno dello sciopero generale - Centinaia di persone sono scese in piazza nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta da Usb e Cgil. Segnala latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Manifestazione Palestina