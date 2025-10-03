Sciopero generale la diretta | transenne sui binari a Firenze Tensione a Napoli Insulti a Meloni
Un venerdì di ordinario caos in tutta Italia. Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale nel nome della Flotilla (con Gaza sullo sfondo) indetto da Cgil e Usb: si fermano trasporti, scuola e sanità. Cortei in oltre 100 città italiane: elevatissimo il rischio di tensioni e scontri, già registrati alla vigilia. Tutti in piazza, insomma, in barba al Garante che ha bollato "illegittimo" lo sciopero, poiché senza preavviso. La Cgila da par suo ha annunciato ricorso. Maurizio Landini, nel frattempo, continua pericolosamente a soffiare sul fuoco della rivolta. Di seguito, la cronaca in tempo reale dello sciopero generale: Ore 12. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... ilmessaggero.it scrive
Sciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla. Come scrive ansa.it