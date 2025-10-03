Sciopero generale in tutta Italia Landini sfida il governo | Le piazze saranno strapiene atto di solidarietà Salvini | È illegittimo lo paghi lui Schlein e Fratoianni in corteo
È una giornata di mobilitazione che attraversa l’intero Paese, da nord a sud. Oltre cento cortei sono in corso in tutte le principali città italiane per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e con la popolazione palestinese. A Roma, migliaia di manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Vittorio, con arrivo previsto a piazza dei Cinquecento, davanti a Termini. A Milano il corteo è partito da Porta Venezia verso piazza Leonardo da Vinci, mentre a Bologna il cuore della protesta è tra piazza Malpighi e piazza Maggiore, in una città già teatro di scontri nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
